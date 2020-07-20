Galatasaray galibiyetiyle moral bulan Ankaragücü’nün, Antalyaspor karşısında da puan kaybına tahammülü yoktu. İki takım da maçın başında üretken olmakta zorlandı. 8’de Başkent ekibinin savunması uyudu; Jahovic, kaleci Ricardo’yu geçemedi. Sarı-Lacivertliler, 24’te Scarione, 26’da Rivas ile fırsatlar yakaladı. İbrahim Üzülmez’in öğrencileri, devre sonuna kadar atak girişimlerinde bulunsa da etkili olamadı. 57’de Ankaragücü, Pinto’nun ortasında Rivas’ın kafasıyla gole çok yaklaştı. Akdeniz ekibinde 63’te Doğukan’ın müthiş şutunu Ricardo kurtardı.

Ricardo devleşti ama...

Ricardo, 69’da bir kez daha devleşti, Amilton’a geçit vermedi. Sarı-Lacivertliler’de 75’te İlhan, bomboş pozisyonda topu auta gönderdi. 89’da Kitsiou inanılmaz bir pozisyonu harcadı. Sarı-Lacivertliler’in umutları 90+2’de tükendi. Jahovic, Antalya’ya galibiyeti getirdi: 0-1. Başkent ekibi, bu sonucun ardından 2 sezonluk ara sonrasında 1. Lig’e düştü.