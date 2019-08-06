Ankaragücü Store açıldı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı mağazasının açılışını yaptı. Açılışa Başkan Mehmet Yiğiner ile futbolcular ve taraftarlar katıldı. Takıma dönmesi beklenen ancak henüz sözleşme imzalanmayan Portekizli sol bek Tiago Pinto'nun mağazanın açılışına gelmesi taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Açılışta konuşan Başkan Mehmet Yiğiner, mağazanın çok büyük emekler verilerek hazırlandığını belirterek, "Hem store mağazamızın dizaynından hem gezici otobüsümüzün yapılmasından ve ürün çeşitliliğinden dolayı arkadaşlarımı kutluyorum. Sizin de desteğiyle bu ürün çeşitliliği ve kalitesi daha da artacak. Bizlerin de sizlerin de bu işi daha sahiplenmesi gerek" dedi.

KOMBİNE ALANA FORMA HEDİYE

Yiğiner, mağazanın açılışında taraftarla da sohbet etti. Taraftarların kombine bilet fiyatları için sitemlerini değerlendiren Yiğiner, "Bugün mağazayı gezerken taraftar kombinelerle ilgili bir sitemde bulundu, biletin maliyetinden bahsetti. Biz de yönetim olarak şunu yapalım; en azından kombine bilet alan taraftarlarımıza birer forma hediye edelim. Bin olur, 2 bin olur, 10 bin olur bunu da yönetim olarak biz üstleniyoruz. Gerekirse çek olarak da veririz. Mağazadan taraftar gelip o çekle alışveriş yapabilir. Mühim olan burada Ankaragücü'nü hak ettiği yerlere getirmek. Bunun için mücadele ediyoruz" açıklamasında bulundu.

SEDAT AĞÇAY: 150 FORMA ALIP İLK MAÇ KADIN VE ÇOCUKLARA VERECEĞİZ

Takım kaptanı Sedat Ağçay da taraftar desteğinin artması gerektiğine vurgu yaparak, "Biz destek amaçlı, futbolcular olarak 150 forma alıp, bu formaları ilk maçta kadın ve çocuk taraftarlarımıza dağıtacağız. İnşallah destek çoğalır, 3-5 demeden herkes katkısını sağlar. Bu sene birlik ve bütünlük senesi. Bunu da bugünden itibaren başlatalım. Burası doldukça, burası kazandıkça herkes önünü daha rahat görecek. Daha güzel günler bizleri bekliyor" diye konuştu.

Öte yandan, takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerle gündeme gelen ve Başkan Mehmet Yiğiner'in kulüpte kalacağını açıkladığı Jamaikalı forvet Dever Orgill de mağazanın açılışına katıldı. Futbolcular, mağazada sergilenen formayı imzalayarak, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.