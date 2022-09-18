Ankaragücü-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Ankaragücü ile Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya gelecek. Galibiyeti bulunmayan iki takım da kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. Başkent ekibi, 1 puanda. Yiğidolar ise 4 puan topladı. Ankaragücü-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Ankaragücü, Süper Lig 'in 7. haftasında Sivasspor 'u ağırlayacak. Henüz galibiyeti bulunmayan ve 4 maçtır kaybeden Başkent ekibi, Ömer Erdoğan yönetiminde ilk kez kazanmayı ve kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor. Sarı Lacivertliler, 1 puanla 18. sırada. Rakibi gibi 3 puana hasret kalan Rıza Çalımbay'lı Yiğidolar, 4 puanla 16. basamakta. Avrupa'da Cluj'u deplasmanda deviren Kırmızı Beyazlılar, deplasmanda kazanıp moral depolamayı hedefliyor.
Ankaragücü-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Ankaragücü-Sivasspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Ankaragücü-Sivasspor muhtemel 11'ler:
Ankaragücü: Bahadır, Oğuz, Mujakic, Atakan, Xavier, Tolga, Taylan, Pedrinho, Emre, Beridze, Sowe
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Charisis, Ulvestad, Sabia, Gradel, N'Jie, Angielski