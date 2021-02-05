Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Son 6 maçtan 1 galibiyet, 5 mağlubiyet çıkaran Başkent ekibi, kötü gidişata son vermek istiyor. 5 maçtır galibiyete hasret kalan Yiğidolar ise bu seriyi bitirmenin hesaplarını yapıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı 0-0'lık eşitlikle sona ermişti. 18 puanı bulunan Ankaragücü, haftaya 20. sırada girdi. 25 puanlı Sivasspor ise 14. basamakta.

Sarı Lacivertli ekipte Kitsiou, Kırmızı Beyazlı ekipte ise Goiano, Claudemir ve Appindangoye sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecekler. Ankaragücü'nde ayrıca Endri ve Paintsil, kart cezaları nedeniyle karşılaşmayı kaçıracak.

Ankaragücü - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

7 Şubat Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Burak Şeker'in yöneteceği maç beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.

Ankaragücü - Sivasspor muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Erdi, Pazdan, Pinto, Atakan, Saba, Diousse, İbrahim, Alper, Badji

Sivasspor: Samassa, Ahmet, Camara, Caner, Uğur, Robin, Fajr, Hakan, Gradel, Erdoğan, Yatabare