Ankaragücü, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor’a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde top kapma çalışması yapıldı. İdman, dar alandaki çift kale maçla sona erdi.

Tedavileri süren Erdem Özgenç ve Thievy Bifouma da takımla çalıştı. Medipol Başakşehir maçına ilk 11’de çıkan oyuncular ise yenilenme yaptı.

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü karşılaşması, 15 Aralık Cumartesi günü oynanacak.