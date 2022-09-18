Ankaragücü-Sivasspor maçı (CANLI)

Ankaragücü, Süper Lig 'in 7. haftasında Sivasspor 'u ağırlıyor. Henüz galibiyeti bulunmayan ve 4 maçtır kaybeden Başkent ekibi, Ömer Erdoğan yönetiminde ilk kez kazanmayı ve kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor. Sarı Lacivertliler, 1 puanla 18. sırada. Rakibi gibi 3 puana hasret kalan Rıza Çalımbay'lı Yiğidolar, 4 puanla 16. basamakta. Avrupa'da Cluj'u deplasmanda deviren Kırmızı Beyazlılar, deplasmanda kazanıp moral depolamayı hedefliyor.

Ankaragücü-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Ankaragücü-Sivasspor maçını Sarper Barış Saka yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ankaragücü-Sivasspor 11'ler:

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Oğuz, Uros, Mujakic, Marlon, Tolga Ciğerci, Taylan Antalyalı, Pedrinho, Emre Kılınç, Beridze, Ali Sowe

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Appindangoye, Uğur, Ulvestad, Charisis, Saba, Ahmed Musa, Gradel, Angielski