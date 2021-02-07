Ankaragücü - Sivasspor maçı canlı

Ankaragücü, Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Son 6 maçtan 1 galibiyet, 5 mağlubiyet çıkaran Başkent ekibi, kötü gidişata son vermek istiyor. 5 maçtır galibiyete hasret kalan Yiğidolar ise bu seriyi bitirmenin hesaplarını yapıyor. İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçı 0-0'lık eşitlikle sona ermişti. 18 puanı bulunan Ankaragücü, haftaya 20. sırada girdi. 25 puanlı Sivasspor ise 14. basamakta.

Sarı Lacivertli ekipte Kitsiou, Kırmızı Beyazlı ekipte ise Goiano, Claudemir ve Appindangoye sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemiyorlar. Ankaragücü'nde ayrıca Endri ve Paintsil, kart cezaları nedeniyle karşılaşmayı kaçırıyorlar.

ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR CANLI

Maç başladı.

PENALTI | 10. dakikada Sivasspor'da sol kanattan ceza sahasına giren Max Gradel, Pazdan'ın müdahalesi sonucunda yerde kaldı. Maçın hakemi Burak Şeker, penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 11. dakikada Sivasspor adına penaltı vuruşunu kullanan Max Gradel, takımını öne geçirdi: 0-1.

19. dakikada Sivasspor'da Max Gradel, ceza sahasına girerken top İbrahim Akdağ'ın eline çarptı. Maçın hakemi Burak Şeker, penaltı noktasını gösterdi. Uzun süren VAR incelemesinin sonrasında ise penaltı kararı iptal edildi.

27. dakikada Ankaragücü'nde Alper Potuk, sol çizgiden ceza sahası içindeki Emre Güral'ı gördü. Emre Güral'ın sol ayakla yaptığı vuruş savunmadan dönerken sonrasında sağ ayağıyla köşeye yaptığı vuruşu ise kaleci Muammer çıkardı.

34. dakikada İbrahim Akdağ'ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Badji, kontrolü sonrası çaprazda kaleci Muammer ile karşı karşıya kalırken yaptığı sert vuruş, üstten dışarı gitti.

-

Ankaragücü - Sivasspor ilk 11'ler:

Ankaragücü: Korcan, Pinto, Erdi, Pazdan, Atakan, Voca, Emre, İbrahim, Alper, Saba, Badji

Sivasspor: Muammer, Ahmet Oğuz, Camara, Robin, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Kayode, Gradel, Boyd