Ankaragücü - Sivasspor maç sonucu: 0 - 3

Zirve mücadelesi yapan Sivasspor, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Ankaragücü karşısında ikinci yarıda Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş ve Yatabare'nin golleri ile 3-0 galip geldi. Bu sonuçla deplasman ekibi puanını 48 yaptı ve averajla 2.sıraya çıktı.





Maçtan dakikalar

12. dakikada Uğur Çiftçi'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Mert Hakan, kaleci Friedrich ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

16. dakikada Uğur'un pasıyla ceza sahasına giren Fernando'nun vuruşunda kaleci Friedrich'i geçen top auta çıktı.

18. dakikada kullanılan serbest vuruşta savunmadan dönen topu Mert Hakan, ceza sahasına gönderdi. Ondole'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

24. dakikada Marcelo'nun yaptığı ortada ceza sahası içerisinde Yatabare'nin kafa vuruşunu kaleci Friedrich kurtardı.

40. dakikada Lukasik'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lobjanidze'nin vuruşunu kaleci Samassa kurtardı.

İlk yarı golsüz sona erdi

56.dakikada Ankaragücü etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Saba rakibini geçip yerden vurdu top az farkla auta gitti.

69.dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Hakan Arslan kafayı vurdu kaleci Ricardo topu çıkardı, seken topu Caner kale sahasında çevirdi ve Hakan Arslan bu kez yakın mesafeden golü attı. 0-1

74.dakikada Mert Hakan Yandaş'ın düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı yine aynı oyuncu kullandı. Penaltı vuruşunu kaleci Ricardo çıkardı ancak Mert Hakan Yandaş topu iyi takip edip sol ayağıyla golü attı. 0-2

88.dakikada Ankaragücü gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren İlhan Parlak uygun durumda vuruşunu yaptı ancak kaleci Samassa topu çıkarmayı başardı.

90+1.dakikada sol kanattan hızlı gelişen Sivasspor atağında Fernando düzgün bir vuruş yaptı direkten dönen topu Yatabare tamamladı ve golü attı. 0-3

Maçı konuk ekip Sivasspor 3-0 galip bitirdi.







