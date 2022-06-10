Ankaragücü, Pedrinho için resmi teklif yaptı

Spor Toto Süper Lig 'in yeni takımı MKE Ankaragücü transfer çalışmalarını hız verdi. Teknik direktör Mustafa Dalcı'nın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Ankaragücü yönetimi aradığı orta sahayı Portekiz'de buldu.

Pedrinho'ya resmi teklif yapıldı

Ankaragücü, Portekiz Ligi takımlarından Gil Vicente forması giyen Pedrinho'ya resmi transfer teklifi yaptı ve büyük bir aşama kaydetti.

Ligde asist kralı oldu

29 yaşındaki merkez orta saha geçtiğimiz sezon Gil Vicente'de Portekiz Ligi'nde 33 maçta görev aldı ve 1 gol ile 14 asist yaptı. Portekizli yıldız, ligde ulaştığı bu rakamla asist kralı oldu.

Pedrinho'nun kariyeri

Pedrinho'nun kariyerinde Freamunde, Vila Meã, Paços Ferreira, Riga ve Gil Vicente takımları bulunuyor.

Ajansspor







