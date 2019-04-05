Fenerbahçe’de Ankaragücü maçı öncesinde kimin forma giyeceği en çok merak edilen pozisyonlardan biri kale. Harun Tekin, Volkan Demirel’in peş peşe kötü performanslar sergilemesi sonrası Sivasspor mücadelesinde eldivenleri kapmıştı. Harun, milli aradaki antrenmanlarda da formda bir görüntü çizdi.

Teknik direktör Ersun Yanal, öğrencisinin arzulu ve istekli performansının ödülünü vermek için, pazar günkü Ankaragücü mücadelesinde de tercihini Harun’dan yana kullanabilir.

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