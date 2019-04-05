Ankaragücü maçında kale Harun'un

Ersun Yanal, Ankaragücü maçında kaleyi antrenmanlarda arzulu ve istekli performans sergileyen Harun Tekin'e emanet edecek.

05 Nisan 2019, Cuma 06:10
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Ankaragücü maçında kale Harun'un

Fenerbahçe’de Ankaragücü maçı öncesinde kimin forma giyeceği en çok merak edilen pozisyonlardan biri kale. Harun Tekin, Volkan Demirel’in peş peşe kötü performanslar sergilemesi sonrası Sivasspor mücadelesinde eldivenleri kapmıştı. Harun, milli aradaki antrenmanlarda da formda bir görüntü çizdi.

Teknik direktör Ersun Yanal, öğrencisinin arzulu ve istekli performansının ödülünü vermek için, pazar günkü Ankaragücü mücadelesinde de tercihini Harun’dan yana kullanabilir.

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