Ankaragücü maçında en büyük koz: Valencia

Bu sezon Süper Lig ’de 7 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez sallayan ve 2 de asist yapan Valencia, Kadıköy’de 5-4 kazanılan Karagümrük mücadelesinde hattrick’e imzasını atmıştı.

2007-08’den bu yana Burak Yılmaz’dan (2011-12) sonra ligde çıktığı ilk yedi maçta 10 gole ulaşan iki oyuncudan biri olan Ekvadorlu yıldızın, Avrupa’da ise bu sezon 1 golü (2-2 biten Rennes deplasmanı) bulunuyor.

Teknik direktör Jorge Jesus’un, 32 yaşındaki forvetine Başkent’teki mücadelede ilk 11’de şans vermesine kesin gözüyle bakılıyor.