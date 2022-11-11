Trabzonspor haberi... Spor Toto Süper Lig 'de yarış, 14. haftada oynanacak maçlarla devam edecek. Haftanın açılış maçlarından biri de Ankaragücü ile Trabzonspor arasında oynanacak. Kadrosunda önemli isimlerden yoksun kalan Trabzonspor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı. Dünya Kupası öncesi son maçına çıkacak olan Bordo-Mavililer'de hedef galibiyet. Ankaragücü - Trabzonspor maçı öncesi tüm detaylar haberimizde.

İdmandan sonra yola çıktılar

Bordo-Mavililer, Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Taktik ağırlıklı provada, Abdullah Avcı maç öncesi oyuncularına son uyarılarını yaptı. Trabzonspor ardından özel bir uçuşla Ankara’nın yolunu tuttu ve burada kampa girdi.

Deplasman kafilesi

Kaleciler: Uğurcan, Taha Tepe, Hakan. Savunma: Larsen, Hugo, Denswil, Hüseyin, Bartra, Eren.

Orta saha: Siopis, Doğucan, Hamsik, Gbamin, Bardhi, Abdülkadir, Lahtimi, Yu suf Erdoğan, Naci.

Forvet: Yusuf Yazıcı, Umut Bozok, Maxi Gomez, Djaniny

Ankara'da farklı fırtına

Trezeguet ve Bakasetas’ın yokluğunda Trabzonspor’da hücum hattı değişiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Yusuf Yazıcı’yı bugün forvet arkasında görevlendirmeyi düşünüyor. Sol tarafta Bardhi’nin sağ kenarda ise Djaniny’nin oynaması bekleniyor. 11’i zorlayan diğer isimler; Abdülkadir Ömür, Lahtimi ve Umut Bozok. Avcı’nın, ileri uçta Maxi Gomez’le başlaması yüksek ihtimal. Orta sahada ise Hamsik’in yanında bu kez Siopis 11’e yakın.





İstatistiklerde büyük üstünlük

Trabzonspor, Ankaragücü ile oynadığı son 16 lig maçının sadece birini kaybetti. Diğer 15 maçta 11 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Bordo-Mavililer, Ankaragücü deplasmanındaki son yenilgisini 2010 yılında almıştı. Öte yandan Ankaragücü’nün hocası Ömer Erdoğan’ın Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği meslektaşları arasında en fazla karşılaştığı iki isimden biri; Abdullah Avcı.

Milli Takım ’a 3 isim gidiyor

A Milli Takımımız’ın 16 Kasım’da İskoçya, 19 Kasım’da ise Çekya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Umut Bozok, davet edilen isimler arasında. Genç oyunculardan ise Taha Altıkardeş ve Emrehan Gedikli’nin yanı sıra Trabzonspor’un kiralık yolladığı Enis Destan ile Hakan Yeşil, Ümit Milli Takım kadrosunda bulunuyor.

Fırtına’da önemli eksikler

Bu sezon Trabzonspor’un hücum bölgesinde sırtlayan Bakasetas ve Trezeguet, kart cezaları nedeniyle Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek. Visca, Serkan Asan ve Dorukhan’ın sakatlıkları sürüyor. Yusuf Yazıcı ile Eren Elmalı’nın ise cezaları bitti ve 11’de oynayabilecekler.

Ankaragücü çok moralli

Hafta içinde Türkiye Kupası’nda Amedspor’u 6-2’lik skorla geçen Ankaragücü, moralli şekilde Trabzonspor’un karşısına çıkacak. Eryaman Stadı’ndaki koltukların büyük bölümü satılırken, önemli bir taraftar desteği de ev sahibinin arkasında olacak. Sarı-Lacivertliler’de kaleci Gökhan ve sol bek Marlon sakat.