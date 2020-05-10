MKE Ankaragücü Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin Twitter hesabından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın fotoğrafı paylaşılarak, "Fedakarlığı ve sonsuz sevgisiyle eşsiz tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.