Ankaragücü Kulübü'nden Anneler Günü mesajı

MKE Ankaragücü Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkent ekibinin mesajında, "Fedakarlığı ve sonsuz sevgisiyle eşsiz tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

10 Mayıs 2020, Pazar 10:24 Son Güncelleme:
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Ankaragücü Kulübü'nden Anneler Günü mesajı

MKE Ankaragücü Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkent ekibinin Twitter hesabından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın fotoğrafı paylaşılarak, "Fedakarlığı ve sonsuz sevgisiyle eşsiz tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

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