Ankaragücü Kulübü, halter takımı kurdu

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, başkent ekibinin bünyesinde halter takımının kurulduğunu açıkladı.

Başkan Fatih Mert, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Ankaragüçlüler, yaşadığımız bu zor günlerde size kulübümüz adına güzel bir haber vermek istiyorum. Avrupa çapında dereceleri olan hocalar yönetiminde Türkiye’de dereceleri olan sporculardan oluşan halter takımımız kurulmuştur. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Mert, halter takımında yer alan teknik heyet ve sporcuları da hesabından duyurdu.