Süper Lig'de bu sezon çıktığı 9 maçta 7 mağlubiyet, 2 beraberlik alan ve henüz galibiyet ile tanışamayan Ankaragücü 12. hafta maçında zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Başkent ekibi son 4 maçın 3'ünü kazanan Konyaspor'u yenerek ilk galibiyetini alma peşinde. İsmail Kartal yönetimindeki Konyaspor ise deplasmanda kazanarak üst sıralara çıkmak istiyor.

Ankaragücü - Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

ANKARAGÜCÜ - KONYASPOR MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Ankaragücü'nde 3 futbolcu pozitif

Süper Lig’in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor’a deplasmanda 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü’nün ligde henüz galibiyeti bulunmuyor. Ligde bir maçı eksik olan, bir haftayı da bay geçen sarı-lacivertli takım, oynadığı 9 karşılaşmada 2 beraberlik, 7 mağlubiyet sonucunda 2 puanla 21. ve son sırada yer alıyor. İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi MKE Ankaragücü’nde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Öte yandan başkent temsilcisinde, maç öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde biri futbolcu 3 kişide pozitif bulguya rastlandığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerde 8 Aralık’ta da 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Konyaspor'da eksikler dikkat çekiyor!

Konyaspor’da dış menisküsünden ameliyat olan Musa Çağıran ile Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Samuel Eduok, Marin Anicic ve Volkan Fındıklı’nın sakatlıkları devam ediyor. Farouk Miya’nın ise tedavisi tamamlandı. Diğer taraftan, yeşil-beyazlı ekipte bu hafta yapılan PCR testinde ise 1’i futbolcu 3 kişide koronavirüs saptandı.



