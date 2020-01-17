Ankaragücü - Konyaspor (CANLI)

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 18. haftasında İttifak Holding Konyaspor’u ağırlıyor. Sezonun ilk yarısında beklentilerin altında kalan iki takımdan MKE Ankaragücü 12 puanla 17’nci, İttifak Holding Konyaspor ise 15 puanla 15’inci sırada yer alıyor. Ev sahibinde Orgill cezası nedeniyle forma giyemiyor. Konuk takımda ise Ferhat sakat, Ali Turan cezalı. Ankaragücü transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamadı. Konya forvete Rogerio Thuram’ı aldı.

Ankaragücü - Konyaspor maçı hangi kanalda?

Eryaman Stadı’nda saat 20.00’de başlayanolan ikinci yarının açılış maçını, hakem Alper Ulusoy yönetiyor. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Ankaragücü - Konyaspor ilk 11'ler:

Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat, Moke, Faty, Scarione, Kitsiou, İlhan

Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Daci, Thuram