Ankaragücü kongreye gidiyor

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ankaragücü ürünlerinin satılacağı Ankaragücü Store'un tadilat çalışmalarının devam ettiği ve en kısa sürede hizmete açılacağı aynı zamanda kulüp bünyesinde otobüs alınarak store mağazasına dönüştürülüp, gezici olarak hizmete sunulacağı açıklandı.

MKE Ankaragücü yeni sezon hazırlıklara 8 Temmuz'da Beştepe Tesisleri'nde başlayacak, ardından da 19 Temmuz'da Erzurum'da kampa girecek.

DHA