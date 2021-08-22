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Ankaragücü - Kocaelispor maç sonucu: 0-0

TFF 1’inci Lig’in 2'nci hafta karşılaşmasında Ankaragücü, Kocaelispor'u ağırladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

22 Ağustos 2021, Pazar 22:06 Son Güncelleme:
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Ankaragücü - Kocaelispor maç sonucu: 0-0

TFF 1’inci Lig’in 2'nci hafta karşılaşmasında Ankaragücü, Kocaelispor'u ağırladı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Turgut Doman, Mehmet Ali Akkor, Cemal Alpay, Batuhan Gültek 

ANKARAGÜCÜ: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler (Dk. 57 Pinto), İshak Çakmak (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Lukasik (Dk. 57 Abdullah Durak), Hasan Hüseyin Acar (Dk. 68 Ali Kaan Güneren), Mehmet Murat Uçar, Cem Ekinci, Eren Derdiyok 

KOCAELİSPOR: Korcan Çelikay , Cisse, Dioago Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Mandjeck, Yılmaz Özeren (Dk. 90 Mevlüt Çelik), İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 65 İrfan Başaran), Pereira (Dk. 81 Ndlovu), Benhur Keser (Dk. 66 Tisdell), Bahattin Köse 

SARI KARTLAR: Mehmet Murat Uçar, Eren Derdiyok (Ankaragücü) - Yılmaz Özeren (Kocaelispor) 

DHA

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