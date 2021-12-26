Ankaragücü-Keçiörengücü maçında sağlık ekibi sarı kart gördü!

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında oynanan MKE Ankaragücü, Ankara Keçiörengücü derbisinde eşine az rastlanır bir durum yaşandı. Maçın 70. dakikası oynandığı sırada sakatlanan Murat Uçar’a müdahale etmek isteyen MKE Ankaragücü sağlık ekibi sahaya girmek istedi. Maçın hakemi Emre Kargın ise ekiplerin sahaya girmesini istemeyince iki taraf arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından elini cebine götüren Kargın, sağlık görevlilerine sarı kart gösterdi.

İHA

(Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır)