Ankaragücü, Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak. 5 maçlık yenilmezlik serisinin ardından üst üste Ümraniyespor ve Galatasaray 'a kaybeden Ömer Erdoğan'lı Ankaragücü, 16 puanla 16. basamakta. Başkent ekibi, kötü gidişata evinde son vermek ve yeniden çıkışa geçmek istiyor. Rakibi gibi 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalaması sonrası sırasıyla Konyaspor , Kayserispor ve Fatih Karagümrük'e kaybeden Çağdaş Atan'lı Kayserispor, 23 puanla 8. sıraya kadar geriledi. Sarı Kırmızılılar, zorlu deplasmanda puan ya da puanlardan başka bir şey düşünmüyor.

Ankaragücü-Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün Eryaman Stadı'nda oynanacak ve 16.00'da başlayacak Ankaragücü-Kayserispor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ankaragücü-Kayserispor muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan, Zahid, Emre, Chatzigiovannis, Sowe

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Karimi, Campanharo, Cardoso, Kemen, Mustafa, İlhan