MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor’la karşılaşacak. Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde bu sezonki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek başkent temsilcisi, geride kalan sezon rakibiyle oynadığı iki maçtan da 1-1’lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Sezona galibiyet ile başlayan Kayserispor ise sonraki iki maçını kaybetti. Sarı-Kırmızılı takım da deplasmanda kötü gidişini durdurmak istiyor.

Ankaragücü - Kayserispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı’nda yarın saat 20.00’de başlayacak Ankaragücü-Kayserispor mücadelesini hakem Bahattin Şimşek yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ankaragücü - Kayserispor muhtemel 11'ler...

Ankaragücü: Ricardo Friedrich - Stelios Kit, Michal Pazdan, Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Assane Diousse, Idriz Voca, Luka Adzic, Joseph Paintsil, Alper Potuk, Torgeir Borven

Kayserispor: Lung- Lopes, Sapunaru, Dimitrios, Yasir, Lennon, Hasan Hüseyin, Campanharo, Muğdat, Krvzic, Kanga

Ankaragücü ilk galibiyetini istiyor!

Süper Lig’de sezona sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 2-1 yenilerek başlayan ve 2. haftayı maç yapmadan geçen sarı-lacivertliler, geçen hafta ise Demir Grup Sivasspor deplasmanından 0-0’lık beraberlikle döndü. Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde bu sezonki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek başkent temsilcisi, geride kalan sezon rakibiyle oynadığı iki maçtan da 1-1’lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı. Hes Kablo Kayserispor ise teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde Süper Lig’e Kasımpaşa’yı 1-0 yenerek 3 puanla başladı. Kayseri ekibi, son iki maçında ise Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a kaybetti.

Kayserispor'da 4 eksik var!

Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçı için karayolu ile Ankara’ya gitti. Sarı Kırmızılı takımda 4 eksik var.

Süper Lig’in 4.haftasında başkentte MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, puan veya puanlar almak amacında. Son 2 haftayı mağlubiyetle noktalayan sarı kırmızılı takım, 4 eksiğiyle Ankara’ya gitti. Hes Kablo Kayserispor’da sakatlıkları devam eden Harrison Manzala, Daniel Avramovski, İlhan Depe ve sakatlığı nükseden Pedro Henrique Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.

Ankaragücü Kayserispor 37. randevuda

Ankaragücü ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 37. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’in 4. haftasında Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor 37. kez karşılaşacak. Geride kalan 36 maçta Kayserispor 14 kez kazanırken Ankaragücü ise 11 kez kazandı. 11 maç ise berabere bitti. Bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor 58 gol atma başarısı gösterirken Ankaragücü ise 45 gol atabildi.

İki takım arasındaki en gollü maç 1997-1998 sezonunda oynandı. 9 golün atıldığı maçı MKE Ankaragücü 6-3 kazanmıştı. Kayserispor’un elde ettiği en farklı galibiyet 2011-2012 sezonunda 5-0’lık sonuç olurken Ankaragücü’nün en farklı galibiyeti ise 3-0’lık sonuçlar oldu. İki takım arasında geçen sezon oynanan iki müsabaka da 1-1 sona ermişti.

Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor, Başkent’te 18 müsabaka oynadı. Bu maçlarda Ankaragücü 7 kez kazanırken Hes Kablo Kayserispor 4 kez kazandı. 7 maç da berabere bitti.