Ankaragücü - Kayserispor (CANLI)

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor’la karşılaşıyor. Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde bu sezonki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek başkent temsilcisi, geride kalan sezon rakibiyle oynadığı iki maçtan da 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Sezona galibiyet ile başlayan Kayserispor ise sonraki iki maçını kaybetti. Sarı-Kırmızılı takım da deplasmanda kötü gidişini durdurmak istiyor.









Ankaragücü - Kayserispor ilk 11'ler belli oldu...

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Lukasik, Diousse, Paintsil, Alper Potuk, Adzic, Torgeir Borven

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Attamah, Campanharo, Kvrzic, Hasan, İlhan, Kanga





MAÇ BAŞLADI

7.dakikada Ankaragücü takımından Assane Diousse, ceza sahasının dışından kaleyi denedi ancak şutu dışarı gitti

11.dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Luka Adzic, yakın mesafeden vuruşunu yaptı ama şutu top dışarı çıkıyor

18.dakikada Börven'in şutunu kaleci çıkardı

25.dakikada ceza sahası dışından Hasan Hüseyin vurdu şutu üstten auta gitti

39.dakikada Ankaragücü takımında korneri Tiago Pinto kullandı ortasından sonuç gelmedi

GOL! 42.dakikada Kayserispor, İlhan Parlak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sol çaprazda topu önünde bulan İlhan Parlak, plase bir vuruşla golü attı

İlk yarıyı Kayserispor 1-0 üstün kapattı







