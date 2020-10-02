Ankaragücü - Kayserispor (CANLI)
Sezonun 4.hafta maçında MKE Ankaragücü ile Hes Kablo Kayserispor Ankara'da karşılaşıyor. Henüz maç kazanamayan Ankaragücü Kayserispor karşısında kazanarak ilk galibiyetini almak istiyor. İki maçtır kaybeden Kayserispor ise deplasmanda galibiyet peşinde. Ankaragücü - Kayserispor maçı anlatımı ve canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor’la karşılaşıyor. Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde bu sezonki ilk galibiyetini almak için mücadele edecek başkent temsilcisi, geride kalan sezon rakibiyle oynadığı iki maçtan da 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı. Sezona galibiyet ile başlayan Kayserispor ise sonraki iki maçını kaybetti. Sarı-Kırmızılı takım da deplasmanda kötü gidişini durdurmak istiyor.
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Ankaragücü - Kayserispor ilk 11'ler belli oldu...
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Pazdan, Erdi, Pinto, Lukasik, Diousse, Paintsil, Alper Potuk, Adzic, Torgeir Borven
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Yasir, Attamah, Campanharo, Kvrzic, Hasan, İlhan, Kanga
MAÇ BAŞLADI
7.dakikada Ankaragücü takımından Assane Diousse, ceza sahasının dışından kaleyi denedi ancak şutu dışarı gitti
11.dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Luka Adzic, yakın mesafeden vuruşunu yaptı ama şutu top dışarı çıkıyor
18.dakikada Börven'in şutunu kaleci çıkardı
25.dakikada ceza sahası dışından Hasan Hüseyin vurdu şutu üstten auta gitti
39.dakikada Ankaragücü takımında korneri Tiago Pinto kullandı ortasından sonuç gelmedi
GOL! 42.dakikada Kayserispor, İlhan Parlak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sol çaprazda topu önünde bulan İlhan Parlak, plase bir vuruşla golü attı
İlk yarıyı Kayserispor 1-0 üstün kapattı