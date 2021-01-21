Süper Lig'in 20. haftasında Ankaragücü ile Kasımpaşa galibiyet için kozlarını paylaşacak. Ligde son 3 karşılaşmada sahadan mağlup ayrılan Ankaragücü, Kasımpaşa’yı yenerek 3 puan hasretine son vermeyi hedefliyor. Son 6 maçta sadece 1 kez kazanan Paşa ise deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırıp kötü gidişatı durdurmanın peşinde olacak. Lig'de bir haftayı bay geçen ve oynadığı 18 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 15 puanla 20. sırada yer alıyor. Süper Lig’de çıktığı 18 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa’nın 22 puanı bulunuyor. İstanbul ekibi 16. basamakta.

Ankaragücü - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eryaman Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Sarper Barış Saka yönetecek. beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ankaragücü - Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Erdi, Sarlija, Atila, Lukasik, Endri, Lobjanidze, Paintsil, Emre, Bolingi

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Haddadi, Eren, Aytaç, Doğucan, Varga, Yusuf, Hodzic, Thelin

Ankaragücü’nde Kasımpaşa karşılaşması öncesi kart cezalısı oyuncu bulunmuyor. Başkent temsilcisinde tedavilerinin ardından takımla çalışmaya başlayan Stelios Kitsiou ve Cebrail Karayel’in de bu maçta oynayabileceği belirtildi.

Kasımpaşa’da sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier, Fode Koita, Gilbert Koomson ve Tarkan Serbest kırmızı kart cezalısı Derrick Luckassen maçta forma giyemeyecek.