Ankaragücü-Kasımpaşa maç sonucu: 3-0

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Transfer tahtasının açılmasıyla 12 yeni ismi kadrosuna katan Ankara ekibi, ligde son 6 haftada puanla tanışamamıştı. Ancak Başkent ekibi şeytanın bacağını kırmayı başardı ve güçlü rakibi Kasımpaşa karşısında 3-0'lık net bir skorla galip gelmeyi başardı.

Alınan bu sonuçla Ankaragücü puanını 23'e yükseltti. Kasımpaşa ise kötü gidişata dur diyemeyedi ve 29 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

17. dakikada sol çizgi üstünden ceza sahasına giren Trezeguet, savunmayı hazırlıksız yakaladı. Mısırlı futbolcunun penaltı noktasına sert ortasını son anda Pazdan çeldi.

18. dakikada Kasımpaşa'da ikili mücadeleden galip çıkan Koita, kaleye şutunu gönderdi ancak kaleci Altay parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

32. dakikada Ankaragücü gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topta hareketlenen Kitsiou, kaleciyle karşı karşıya kalıp savunmanın markajındayken şutunu gönderdi, top üstten dışarı gitti.

33. dakikada Ankaragücü golü buldu! Pazdan'ın pasında topla buluşan Orgill ceza sahasına sol çaprazdan girdi, kaleciyi de çalımlayıp dar açıdan vuruşunu yaptı, golünü attı.

38. dakikada Kasımpaşa sol kanattan Trezeguet ile etkili geldi. Mısırlı futbolcu topu sağına çekti, şut açısı bulamayınca pasını Koita'ya gönderdi ancak onun zor durumdaki şutu farklı biçime auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın 2. yarısına fırtına gibi başlayan ev sahibi Ankaragücü oldu. 46. dakikada yeni transfer Hadi Sacko attığı güzel golle takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. İlk atakta Boyd'un pasıyla topla buluşan Sacko, yaklaşık 30 metreden nefis bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ankaragücü rahatladı.

55. dakikada Kasımpaşa'da Trezeguet'nin kornerden yaptığı ortada Koita kafayı vurdu ama sert giden top auta çıktı.

71. dakikada Ankaragücü'nde Moulin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Boyd ceza sahası dışında topla buluştu ve gelişine harika bir şut gönderdi ama top üstten az farkla dışarı çıktı.

76. dakikada Trezeguet'nin ceza sahası dışında sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta içeri ortalanan top önce takım arkadaşından sekti, devamında Veysel yakın mesafeden kafayı vurdu ama top auta gitti.

85. dakikada Ankaragücü fişi çekti! Günün yıldız isimlerinden Boyd soldan çizgiye indi, pasını ceza sahası içinde müsait pozisyondaki İlhan Parlak'a gönderdi ve deneyimli oyuncunun sert vuruşunda top ağlara gitti.

Maçın 11'leri

Ankaragücü: Altay, Kitsiou, Ante, Pazdan, Pinto, Dje, Moke, Sacko, Oscar, Boyd, Orgill

Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Veysel, Veigneau, Popov, Pavelka, Tarkan, Hajradinovic, Koita, Trezeguet, Perica







