Ankaragücü - Kasımpaşa maç sonucu: 1 - 1

Kasımpaşa, Süper Lig’in 20. haftasında MKE Ankaragücü’ne konuk oldu. Kadrosunu büyük ölçüde değiştiren iki takımın mücadelesi 1-1 berabere sona erdi. Konuk ekip Mame Thiam ile öne geçerken Ankaragücü penaltıdan Gerson'un golüyle eşitliği sağladı.

Ankaragücü teknik adam değişikliğine rağmen son beş haftada dördüncü kez berabere kalmış oldu. Kasımpaşa'nın da Süper Lig'de kazanamama serisi beş maça çıktı.





Maçtan dakikalar

7. dakikada sol kanattan Hadadi’nın ortasında ceza sahası içinde Thiam'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

14. dakikada sağ kanattan Quaresma’nın ortasında arka direkte Thiam’ın kafa vuruşunu kaleci Korcan çeldi. Dönen topu İlhan ağlara gönderdi ancak VAR'dan gelen uyarıyla gol geçersiz sayıldı.

28. dakikada Orgill'in ortasında ceza sahası içinde Lobjanidze'nin şutunda top direkten döndü.

İlk yarı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

47.dakikada Ankaragücü etkili geldi. Yeni transfer Lobjanidze'nin şutunda top direkten geri geldi.

48.dakikada Orgill ceza sahası içinde yer aldı. Hakem Halil Umut Meler, VAR monitörüne gidip pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

50.dakikada Ankaragücü beraberliği yakaladı. Kazanılan penaltıyı kullanan Gerson Rodrigues topu filelere gönderdi. 1-1

60.dakikada Kasımpaşa serbest vuruş kazandı. Quaresma iyi vurdu kaleci Korcan son anda topu kornere çelmeyi başardı.

68.dakikada Ankaragücü etkili geldi. Sol çarpazda ceza sahasına giren İlhan Parlak sert vurdu top az farkla üstten dışarı gitti.

80.dakikada Kasımpaşa sağ kanattan geldi, ceza sahasında topu önünde bulan Anıl Koç bekletmeden vurdu top üstten auta gitti.

90.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Mame Thiam kafayı vurdu ama top savunmadan sekip kornere gitti.

Mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Bahattin Duran, İlker Takpak

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto,

Lukasik, Sedat Ağçay (Dk. 63 Faty), Rodrigues, Scarione (Dk. 56 İlhan Parlak),

Lobjanidze (Dk. 78 Michalak), Orgill

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tarkan

Serbest, Tirpan, Ndongala (90 7 Ahmet Hakan Demirli), İlhan Depe (Dk. 72 Anıl

Koç), Quaresma (Dk. 90 4 Doğucan Haspolat), Thiam

Goller: Dk. 7 Thiam (Kasımpaşa), Dk. 50 Rodrigues (Penaltıdan) (MKE

Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 22 Tarkan Serbest, Dk. 45 1 Ndongala, Dk. 83

Quaresma (Kasımpaşa ), Dk. 76 Faty, Dk. 83 Orgill, Dk. 90 2 Kulusic (MKE Ankaragücü)







