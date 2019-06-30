Ankaragücü Kaptan'ı getiriyor

Futbolculuk döneminde uzun yıllar Ankaragücü’nde kaptanlık yapan, taraftarın en sevdiği isimlerden biri olan Hakan Kutlu, yuvaya geri dönüyor.

30 Haziran 2019, Pazar 06:01
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Ankaragücü Kaptan'ı getiriyor

Yeni sezon öncesi hoca konusunu netleştirmeye çalışan Başkent ekibinde liste başında Kutlu’nun adı yazıyor. Son olarak Adana Demirspor’u çalıştıran başarılı teknik adamla yapılan görüşmelerin olumlu şekilde ilerlediği öğrenilirken tarafların kısa sürede anlaşmasına kesin gözle bakılıyor. Transfer yasağını henüz kaldıramayan Ankaragücü’nde çalışmalar devam ederken Kutlu’nun tek şartının tahtanın açılması olduğu ifade edildi. Kaynak arayışı içerisinde olan Başkan Mehmet Yiğiner’in sorunu en kısa zamanda çözmesi bekleniyor.

Mehmet Ali Sabuncu

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