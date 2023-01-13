Ankaragücü, Jese Rodriguez ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nün sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Jese Rodriguez takımdan ayrıldı.

Sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini belirten Ankaragücü, "Kulübümüz ile Jesé Rodríguez arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Jesé Rodríguez'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasında bulundu.

Real Madrid ve Paris Saint Germain gibi dünya devlerinde forma giyen Jese Rodriguez, takım arkadaşlarına veda etti.

İspanyol futbolcu, ligde oynadığı 14 maçta 2 gol, 1 asist yaparken; kupada da 2 maçta 3 gol, 1 asistle oynamıştı.





Şahverdi Çetin de gönderildi

Ankaragücü, Jese Rodriguez'in ardından Şahverdi Çetin ile de yollarını ayırdı.

Yapılan açıklamada "Kulübümüz ile Şahverdi Çetin arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Şahverdi Çetin'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.