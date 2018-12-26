Ankaragücü iyi başladı, kötü bitirdi

MKE Ankaragücü, 6 yıl aradan sonra çıktığı Spor Toto Süper Lig’in ilk 17 haftalık bölümünde istikrarlı bir görüntü sergileyemedi.

Yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen lige iyi bir giriş yapan başkent ekibi, ilk 11 haftada 19 puan topladı ve 5. sırada yer aldı. Bu haftadan itibaren düşüşe geçen Ankara temsilcisi, ilk yarının bitimine kalan 6 maçta sadece 1 puanı hanesine yazdırabildi.

Sarı-lacivertliler, ilk 11 haftada Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Kayserispor’u yenerken, Trabzonspor ile berabere kaldı ve 19 puana ulaştı.

MKE Ankaragücü, ilk yarının son 6 haftasında ise sadece deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak puan aldı.

- En istikrarlı isim Faty

MKE Ankaragücü’nde ilk yarının en istikrarlı futbolcusu, Ricardo Faty oldu.

Senegalli futbolcu, 17 haftalık periyotta bin 408 dakika sahada kalarak başkent ekibinin en çok süre alan oyuncusu olarak dikkati çekti.

Bu futbolcuyu, bin 229 dakikayla Tiago Pinto, bin 209 dakikayla Mostapha El Kabir ve bin 196 dakikayla Erdem Özgenç takip etti.

- Takımın en golcüsü El Kabir

MKE Ankaragücü, ligin ilk yarısında rakip fileleri 17 kez havalandırdı.

Sarı-lacivertlilerde, forvet hattında görev yapan Mostapha El Kabir, attığı 6 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

El Kabir’i, 3 golle orta saha oyuncusu Faty takip ederken, Pinto, Erdem Özgenç, Bifouma, İlhan Parlak, Kenan Özer, Mokhtar, Kubilay Kanatsızkuş, Cerci birer gol kaydetti.

Başkent temsilcisi, kalesinde ise ligin en çok gol gören takımları arasında yer aldı. Sarı-lacivertliler, kalesinde gördüğü 26 golle, ligin bu anlamda en kötü istatistiğe sahip 4 takımından birisi oldu.

- 2 kırmızı, 39 sarı

MKE Ankaragücü futbolcuları, ligin ilk bölümünü 2 kırmızı ve 39 sarı kartla tamamladı.

17 haftayı 39 sarı kartla bitiren Ankara temsilcisinde, Bifouma ve Kone kırmızı kart gören isimler oldu.

- Stat sorunu

19 Mayıs Stadı’nın yıkılması sonrasında maçlarını Osmanlı Stadı’nda oynamaya başlayan MKE Ankaragücü, bu stattaki zemin problemi nedeniyle karşılaşmaların bir bölümünü başka kentte oynamak zorunda kaldı.

Sarı-lacivertliler, iç sahada oynaması gereken Akhisarspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarına Afyonkarahisar’da, Beşiktaş ve Göztepe mücadelelerine ise Kayseri’de çıktı. Başkent temsilcisi, iç saha avantajını kullanamadığı bu karşılaşmalarda sadece Akhisarspor’u yenerken diğer 3 maçını kaybetti.

- Kartal gitti, Bektaş geldi

MKE Ankaragücü’nü geçen sezon Spor Toto Süper Lig’e taşıyan teknik direktör İsmail Kartal ile 16. haftanın ardından yollar ayrıldı.

16. haftada Demir Grup Sivasspor’a 4-0 kaybedilen maçın ardından İsmail Kartal’ın basın toplantısında, maddi kaynak oluşturulmadığı eleştirileri sonrasında kulüp yönetim kurulu, Kartal’ı görevinden aldı.

İsmail Kartal’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Bayram Bektaş ile anlaşan sarı-lacivertliler, Bektaş yönetiminde çıktığı Göztepe maçını 3-0 kaybetti.

MKE Ankaragücü’nde futbolcuların ilk yarı istatistikleri şöyle:

FUTBOLCU Maç sayısı Oynadığı süre (dakika) Sarı kart Kırmızı kart Gol

RICARDO WILLIAM FATY 16 1408 5 0 3

TIAGO MIGUEL PİNTO 14 1229 3 0 1

MOSTAPHA EL KABİR 14 1209 5 0 6

ERDEM ÖZGENÇ 14 1196 1 0 1

YALÇIN AYHAN 15 1103 1 0 0

THIEVY GUIVANE BIFOUMA 12 1017 4 1 1

BAKARY KONE 13 1005 2 1 0

İLHAN PARLAK 14 955 1 0 1

ALİHAN KUBALAS 10 848 1 0 0

BRICE FLORENTIN DJEDJE 10 841 3 0 0

PER JOHANNES HOPF 8 720 0 0 0

KENAN ÖZER 12 705 2 0 1

YOUNESS MOKHTAR 12 667 1 0 1

KUBİLAY KANATSIZKUŞ 8 647 1 0 1

KORCAN ÇELİKAY 6 540 0 0 0

THIBAULT GAETAN MATHIEU MOULİN 6 480 1 0 0

ANTON PUTSILA 9 448 1 0 0

SEDAT AĞÇAY 9 438 2 0 0

ALESSIO CERCI 11 384 0 0 1

MEHMET SAK 4 270 3 0 0

ALTAY BAYINDIR 3 270 1 0 0

ARİF MORKAYA 3 213 1 0 0

THOMAS MARC PATRICE HEURTAUX 3 69 0 0 0

OLANREWAJU MUHAMMED KEHİNDE 8 63 0 0 0

LUKASZ SZUKALA 1 2 0 0 0

BURAK EVREN 0 0 0 0 0

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