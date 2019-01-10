Rizespor, Erzurum gibi pek çok kulüple adı anılan İvo Pinto’yu Ankaragücü kaptı. Sarı-Lacivertliler, Norwich City forması giyen başarılı sağ kanat oyuncusuyla her konuda anlaşmaya vardı. Transfer tahtasını açmaya hazırlanan Başkent ekibi, sorunu çözer çözmez Portekizli oyuncunun lisans evraklarını halledecek.

29 yaşındaki Portekizli futbolcu, bu sezon İngiliz ekibinde çıktığı 6 maçta 2 asistle oynadı.

Öte yandan Ankaragücü Yönetimi, futbolcuların içerdeki birikmiş alacaklarını ödemek için de düğmeye bastı.