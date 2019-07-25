Ankaragücü ile Altınordu yenişemedi

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile 2-2 berabere kaldı.

25 Temmuz 2019, Perşembe 20:31
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Ankaragücü ile Altınordu yenişemedi

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşılaştı. Erzurum’daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde oynanan karşılaşmada Altınordu, Fatih Altay’ın 4. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra baskısını artıran başkent ekibi, karşılaşmanın 6. dakikasında Dever Orgill’in attığı golle eşitliği sağladı. İlk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlanan maçın ikinci yarısında Fatih Altay tekrar sahneye çıktı ve 66. dakika skoru 2-1 yaptı.

Maçın 68. dakikasında topla buluşan İlhan Parlak, meşin yuvarlağı ağlara göndererek başkent ekibinin ikinci defa geriye düştüğü karşılaşmada eşitliği sağladı.

Kalan dakikalarda atakların sonuçsuz kaldığı maç 2-2 eşitlikle tamamlandı.

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