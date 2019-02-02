Ankaragücü ile 70. randevu

Süper Lig’in 20. haftasında Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak olan Trabzonspor, Başkent temsilcisi ile tarihindeki 70. maçını oynayacak. Geride kalan 69 karşılaşmada Bordo-Mavililer, 36 kez gülen taraf olurken, 17 beraberlik ve 16 yenilgi elde etti. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 110 kez havalandırma başarısı gösterirken, kalesinde ise 64 gol gördü. Öte yandan ligin ilk yarısında Ankara'daki karşılaşmada takımlar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.