Ankaragücü, Hikmet Karaman’la küme düşme hattından çıktı

Ankaragücü, teknik direktörü Hikmet Karaman’la yakaladığı çıkışla küme düşme hattının üstüne çıktı. Mustafa Dalcı’nın yerine göreve gelen ve takımı düşme hattında teslim alan Hikmet Karaman, çıktığı 6 maçta 11 puan topladı. İlk iki maçta Kayserispor ve Rizespor’la berabere kalan Karaman’ın öğrencileri, daha sonra öne geçtiği maçta Hatayspor’a 4-1 kaybetti.

Sonraki 3 maçta Galatasaray, Karagümrük ve Göztepe gibi zorlu rakiplerini yenen Ankaragücü, 29 puana ulaşarak düşme hattının bir basamak yukarısına 17. sıraya yerleşti.