Ankaragücü, Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'u konuk edecek. İstanbulspor galibiyetinin ardından Fenerbahçe 'ye kaybeden, Giresun deplasmanından 1 puanla dönen Ankaragücü, 8 puanla 17. sırada. Ömer Erdoğan yönetimindeki Sarı Lacivertliler, evinde kazanıp kötü gidişata son vermeyi ve alt sıralardan uzaklaşmayı istiyor. Volkan Demirel yönetiminde son 4 maçından 3 galibiyet çıkaran, geçen hafta Beşiktaş 'ı 2-1'le geçen Hatayspor, 10 puanla 15. basamakta. Bordo Beyazlılar, Başkent'te kazanıp seri yakalamayı ve üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.

Ev sahibinde Emre Kılınç cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Konuk takımda ise Kamil Ahmet ile Simon Falette, kart cezaları, Soni ise sakatlığı nedeniyle kritik maçı kaçıracak isimler.

Ankaragücü-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Ankaragücü-Hatayspor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bugün saat 13.30'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ankaragücü-Hatayspor 11'ler:

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Mujakic, Yasin, Tolga, Taylan, Pedrinho, Beridze, Jese, Ali Sowe

Hatayspor: Erce, Kerim, Vranjes, Burak Öksüz, Samuel, Onur, Aabid, Mehdi, Saba, El Kaabi, Ze Luis



