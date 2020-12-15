Ömer Erdoğan yönetiminde Süper Lig'deki ilk sezonunda harika bir sezon geçiren ve bir maç eksiğe rağmen 18 puan toplayan Hatayspor Covid-19 vakaları nedeniyle ertelenen maçta Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak. Son iki haftada rakiplerini üçer golle geçen Hatayspor bu çıkışını Ankaragücü maçında devam ettirmek istiyor. Sezona kötü başlayan ve ilk galibiyetini geçen hafta alan Ankaragücü ise seri yakalayarak alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Ankaragücü - Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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Ankaragücü - Hatayspor maçı muhtemel 11'ler...

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Pinto, Atakan, Lobhanidze, Diousse, Lukasik, Çekiçi, Emre, Börven

Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf, Mesut, Traore, Aabid, Sackey, Akintola, Selim, Diouf