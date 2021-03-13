Ankaragücü, Göztepe’yle karşılaşacak

Teknik direktörlüğe Hikmet Karaman’ın gelmesiyle çıkışa geçen ve son iki maçını kazanan sarı-lacivertliler, 26 puanla 18. sırada yer alıyor.
MKE Ankaragücü’nde sakatlığı bulunan kaleci Korcan Çelikay ve Daniel Lukasik, İzmir temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Göztepe ise son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir grafik ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip ligde 39 puanla 9. sırada bulunuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan maçı Göztepe, 3-1 kazanmıştı.
AA