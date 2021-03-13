Ankaragücü, Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe’yi konuk edecek. Hikmet Karaman yönetiminde son iki maçını kazanan Ankaragücü yakaladığı çıkışı Göztepe karşısında sürdürmek istiyor. Ünal Karaman'ın gelmesiyle çıkışa geçen ve son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Göztepe ise yakaladığı bu seriyi rakibi karşısında devam ettirmek istiyor.

Ankaragücü - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ankaragücü ile Göztepe arasında saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ankaragücü'nde iki eksik

Teknik direktörlüğe Hikmet Karaman’ın gelmesiyle çıkışa geçen ve son iki maçını kazanan sarı-lacivertliler, 26 puanla 18. sırada yer alıyor. MKE Ankaragücü’nde sakatlığı bulunan kaleci Korcan Çelikay ve Daniel Lukasik, İzmir temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki Göztepe ise son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak iyi bir grafik ortaya koydu. Sarı-kırmızılı ekip ligde 39 puanla 9. sırada bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan maçı Göztepe, 3-1 kazanmıştı.

Göztepe seriyi sürdürmek istiyor!

Ligde son 5 haftada 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe , haftaya 39 puanla 9. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekipte eksik oyuncu bulunmuyor. Futbolculuk hayatını MKE Ankaragücü'nde tamamlayan Ünal Karaman, 2008-2009 sezonunda sarı-lacivertli ekipte teknik direktör olarak görev almıştı.

Lige tutunma mücadelesini sürdüren MKE Ankaragücü, son 2 maçını kayıpsız geçtiği ligde 26 puan ve averajla 18. durumda yer alıyor.

MKE Ankaragücü ile daha önce 45 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 19 galibiyet, 12 beraberlik ve 14 yenilgi yaşadı. MKE Ankaragücü filelerine 62 gol atan İzmir temsilcisi kalesinde 47 gol gördü.



