Süper Lig’deki son 7 maçında bir puan alabilen MKE Ankaragücü, 14. hafta mücadelesinde Göztepe’yi ağırlayacak. Başkent ekibi kötü gidişini durdurmak için rakibini mağlup etmek istiyor. Göztepe ise son haftalarda yakaladığı çıkışı Ankaragücü deplasmanında devam ettirmek istiyor.

Ankaragücü - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

7 Aralık Cumartesi günü Eryaman Stadı’nda saat 17:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde 9 puanla 17. durumda bulunan MKE Ankaragücü son 5 maçında puan alamadı.

Göztepe’de sakatlıkları bulunan Andre Poko ve Yusuf Talum yarınki maçta forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü ile Göztepe arasındaki 41. randevu

Süper Lig’de en çok karşılaştığı takımlardan MKE Ankaragücü ile 41. kez mücadele edecek Göztepe, daha önceki maçlarda 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 48 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 40 gol gördü. Geçen sezon rakibini Kayseri’de oynanan müsabakada 3-0’lık skorla geçen Göztepe, ligin son haftasında İzmir’deki karşılaşmayı da 2-1 kazanarak ligde kalmıştı.