Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçında Ankaragücü ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Kayseri'de oynanacak karşılaşmada teknik direktör değişikliğine giden ve göreve Göztepe'nin eski hocası Bayram Bektaş'ı getiren Ankaragücü kötü gidişini bu maçta bitirmek istiyor. Göztepe'de de işler yolunda gitmiyor. Sarı-Kırmızılı takım Kemal Özdeş yönetiminde ilk galibiyetini almak istiyor.

Ankaragücü - Göztepe maçı hagni kanalda, saat kaçta?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak müsabakada, hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ankaragücü - Göztepe muhtemel 11'ler...

Ankaragücü: Altay Bayındır, Erdem Şen, Alihan Kubalas, Bakary Kone, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Ricardo Faty, Youness Mokhtar, Alessio Cerci, Moestafa El Kabir, Kubilay Kanatsızkuş

Göztepe: Beto, Gassama (Tayfur), Titi, Reis, Berkan, Poko, Ngando, Castro, Halil, Yasin, Jarome

Başkent ekibinde İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen teknik direktör Bayram Bektaş da yeni takımıyla ilk maçına Göztepe önünde çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren kaleci Johannes Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Thibault Moulin ve Brice Dja Djedje’nin yanı sıra, kart cezalısı Thievy Bifouma yarın forma giyemeyecek.

Göztepe'de cezalı futbolu bulunmazken, Traore, Hakan, Deniz ve Atakan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Ligin son 5 haftasında sadece 1 puan alabilen başkent ekibi, 16. hafta sonunda 20 puan ve averajla Bursaspor’un ardından 11. sırada bulunuyor.