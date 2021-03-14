Ankaragücü - Göztepe canlı
Süper Lig'de düşme potasında bulunan Ankaragücü son hafta kazandığı maçlarla büyük moral buldu. Yine Göztepe de Ankaragücü gibi Süper Lig'de son haftaların en formda takımlarından. İki takımda zorlu mücadeleyi kazanarak yakaladığı çıkışları sürdürmek istiyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu.
Ankaragücü, Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe’yi konuk edecek. Hikmet Karaman yönetiminde son iki maçını kazanan Ankaragücü yakaladığı çıkışı Göztepe karşısında sürdürmek istiyor. Ünal Karaman'ın gelmesiyle çıkışa geçen ve son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Göztepe ise yakaladığı bu seriyi rakibi karşısında devam ettirmek istiyor.
Ankaragücü - Göztepe maçı 11'leri
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Geraldo, Alper, Saba, Borven
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Obinna, Soner, Halil, Diabate, Cherif
Ankaragücü - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Ankaragücü ile Göztepe arasında saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...