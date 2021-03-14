Ankaragücü - Göztepe canlı

Ankaragücü, Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe’yi konuk edecek. Hikmet Karaman yönetiminde son iki maçını kazanan Ankaragücü yakaladığı çıkışı Göztepe karşısında sürdürmek istiyor. Ünal Karaman'ın gelmesiyle çıkışa geçen ve son 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Göztepe ise yakaladığı bu seriyi rakibi karşısında devam ettirmek istiyor.

Ankaragücü - Göztepe maçı 11'leri

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Geraldo, Alper, Saba, Borven

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Obinna, Soner, Halil, Diabate, Cherif

Ankaragücü - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ankaragücü ile Göztepe arasında saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...