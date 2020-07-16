Galatasaray maçı öncesi Ante Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues, bu maç öncesi süresiz kardo dışı bırakılmıştı. Ankaragücü kulübü, devre arasında takıma gelen ve 6 gol atan Gerson Rodrigues'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Takım arkadaşına yapmış olduğu saldırı eylemi ve takım disiplinine uymayan davranışlarını yinelemesi sebebiyle, Yönetim Kurulumuz bugün aldığı karar ile Gerson Rodrigues’in sözleşmesini feshetmiştir..

Ne yaşanmıştı?

Galatasaray maçı öncesi takım yürüyüşe çıktıktan sonra içeri girerken teknik heyet, Gerson Rodrigues'in bir tur daha atılmasını talep etti. Gerson Rodrigues ise havanın sıcak olduğunu belirterek buna yanaşmadı. Ante Kulusic de sözlü olarak oyuncuyu uyarınca, iki isim arasında kavga çıktı. Bu olay sonrası da teknik heyet, Rodrigues’i kadrodan çıkartmıştı