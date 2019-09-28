Ankaragücü - Gençlerbirliği maç sonucu: 2-1

Başkent'in iki köklü kulübü Ankaragücü ile Gençlerbirliği Ankara derbisinde kozlarını paylaştı. Son iki maçından mağlubiyet ile ayrılan Ankaragücü rakibi Gençlerbirliği'ni yenerek moral bulmayı başardı. Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Gençlerbirliği ise sahadan yine mağlup ayrılan taraf oldu.

Alınan bu sonuçla Ankaragücü puanını 8'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 2 puanla ligin en sonunda yer aldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Ahmet Oğuz’un ortasında ceza sahasında topla buluşan Sesegnon’un şutu Ankaragücü savunmasına çarparak diğerin üstünden az farkla dışarı çıktı.

9. dakikada Ceza sahasında topla buluşan Orgill’in şutu yandan auta çıktı.

30. dakikada MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, hakem Ümit Öztürk’e tepkisi sonrasında kırmızı kart ile tribüne gönderildi.

32. dakikada Polomat’ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Korcan Çelikay topu güçlükle auta çeldi.

34. dakikada Polomat ortasında buluşan Giovanni Sio’nun kafa vuruşu ile gönderdiği topu MKE Ankaragücü futbolcusu Pazdan çizgiden çıkarttı.

44. dakikada Giovanni Sio’nun pasında ceza sahasında buluşan Ayite’nin vuruşunu MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay kornere çeldi.

45. dakikada cezasahasında topla buluşan Giovanni Sio müsait pozisyonda topu auta gönderdi.

51. dakikada Pinto-İlhan Parlak paslaşmasında son olarak topla buluşan İlhan Parlak’ın cılız şutunda top yandan dışarı gitti.

56. dakikada Hasan Kaya’nın sağ kanattan kullandığı köşe atışında ön direkteki Faty meşin yuvarlağı arka direğe aşırttı. Arka direkteki İlhan Parlak’ın vuruşunda topu kaleci çıkartmayı başardı. İkinci pozisyonda Candeias topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-0

60. dakikada Hasan Kaya’nın ceza sahasına ortasında topla buluşan ve tek vuruş yapan Faty’nin şutunda top kaleci Ertaç Özbir’in ellerinde kaldı.

68. dakikada altıpas içinden Orgill’in vuruşunda kaleciden seken topu İlhan Parlak tamamladı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

75. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Toure’nin şutunda defansa da çarpan top kalecinin elinden de sekerek ağlarla buluştu: 2-1.

90 2. dakikada kendi çabasıyla aldığı topla ceza alanına giren Mehmet Sak’ın vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti.

Maçın 11'leri

MKE Ankaragücü: Korcan, Kulusic, Pazdan, Kitsiou, Pinto, Moke, Faty, Sedat, Orgill, Hasan, İlhan

Gençlerbirliği: Ertaç, Polomat, Ahmet, Ramos, Toure, Baiano, Berat, Candeias, Ayite, Sessegnon, Sio