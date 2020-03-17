Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

17 Mart 2020, Salı 20:38 Son Güncelleme:
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Ankaragücü, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına devam etti

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 27. haftasında 21 Mart Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, dar alanda pas ve taktiksel dayanıklılık çalışmaları yaptı. İdman, çift kale maçın ardından soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Sedat Ağçay ve Tiago Pinto antrenmana katılmadı. Öte yandan, antrenmanı kulüp başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

MKE Ankaragücü, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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