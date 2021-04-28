Ankaragücü - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'de 38. hafta maçında 3 haftadır kazanamayan Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Ankürügücü kazanarak alt sıralardan kurtulma peşinde. Gaziantep FK ise deplasmanda galibiyet arayacak. Peki, Ankaragücü - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Gaziantep FK, Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Ligde 51 puanla 8. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, son haftalardaki kötü gidişine son vermek istiyor. Ankaragücü ise tehlikeli bölgeleden uzaklaşma peşinde.
Ankaragücü - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Eryaman Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Hikmet Karaman yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan ancak son 3 haftadır iyi sonuçlar alamayan Ankaragücü 38 puanla 15. sırada bulunuyor
Son 4 haftada sadece 1 puan alabilen Gaziantep, ilk 5 hedefi doğrultusunda maçı kazanmayı hedefliyor. Gaziantep ekibinde, MKE Ankaragücü maçı öncesinde sakatlığı süren Kana Bıyık dışında eksiği bulunmuyor.