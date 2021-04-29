Ankaragücü - Gaziantep FK (CANLI)
Süper Lig'de 38. hafta maçında 3 haftadır kazanamayan Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Ankaragücü kazanarak alt sıralardan kurtulma peşinde. Gaziantep FK ise deplasmanda galibiyet arıyor. Ankaragücü - Gaziantep FK maçının detayları ve karşılaşmanın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Maç başladı.
Gaziantep FK, Süper Lig ’in 38. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Ligde 51 puanla 8. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, son haftalardaki kötü gidişine son vermek istiyor. Ankaragücü ise tehlikeli bölgeleden uzaklaşma peşinde.
MAÇ BAŞLADI
Ankaragücü - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri:
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Lukasik, Endri, Alper, Pinto, Embiya
Gaziantep FK: Günay, Tosca, Djilobodji, Miranda, Olkowski, Vetrih, Mirallas, Maxim, Güray, Muhammet, Dicko