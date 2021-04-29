MENÜ

Ankaragücü - Gaziantep FK (CANLI)

Süper Lig'de 38. hafta maçında 3 haftadır kazanamayan Ankaragücü sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Ankaragücü kazanarak alt sıralardan kurtulma peşinde. Gaziantep FK ise deplasmanda galibiyet arıyor. Ankaragücü - Gaziantep FK maçının detayları ve karşılaşmanın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de... Maç başladı.

29 Nisan 2021, Perşembe 20:35 Son Güncelleme:
- A +
Ankaragücü - Gaziantep FK (CANLI)

Gaziantep FK, Süper Lig ’in 38. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşıyor. Ligde 51 puanla 8. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, son haftalardaki kötü gidişine son vermek istiyor. Ankaragücü ise tehlikeli bölgeleden uzaklaşma peşinde.

MAÇ BAŞLADI

Ankaragücü - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri:

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Lukasik, Endri, Alper, Pinto, Embiya

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Djilobodji, Miranda, Olkowski, Vetrih, Mirallas, Maxim, Güray, Muhammet, Dicko

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...