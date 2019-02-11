Ankaragücü galibiyeti hatırladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Kasımpaşa’yı sahasında 3-0 yenerek, ligde 9 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Başkent ekibi en son galibiyetini ligin 11. haftasında Osmanlı Stadı’nda Kayserispor’u 3-1 yenerek almıştı.

Bu galibiyetin ardından Osmanlı Stadı’nda yaşanan zemin sıkıntısı nedeniyle sarı-lacivertliler Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarını Kayseri ve Afyon’da oynamak zorunda kalmıştı. Kayserispor karşısındaki 3 puanın ardından sadece Çaykur Rizespor deplasmanından 1 puan çıkaran Ankaragücü, 21. haftada sahasında Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

7 hafta sonra goller geldi

Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa karşısındaki galibiyetle 7 hafta aradan sonra rakip ağları da havalandırmış oldu. Başkent temsilcisi ligin 14. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak hem son golünü kaydetmiş, hem de son puanını almıştı.

Ankaragücü 7 hafta sonra Kasımpaşa karşısında yeni transferleri Orgill ve Sacko’nun yanı sıra İlhan Parlak’ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

9 haftalık galibiyet hasretine son veren Ankaragücü’nün bu süreçte oynadığı maçlar şöyle:

11. hafta MKE Ankaragücü-Kayserispor: 3-1

12. hafta Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü: 2-0

13. hafta MKE Ankaragücü-Beşiktaş: 1-4 (Kayseri)

14. hafta Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 1-1

15. hafta MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: 0-1 (Afyon)

16. hafta Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 4-0

17. hafta MKE Ankaragücü-Göztepe: 0-3 (Kayseri)

18. hafta Galatasaray-MKE Ankaragücü: 6-0

19. hafta MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: 0-2

20. hafta Trabzonspor-MKE Ankaragücü: 1-0

21. hafta MKE Ankaragücü-Kasımpaşa: 3-0