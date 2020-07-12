Teknik direktörlük koltuğunu ani bir kararla İbrahim Üzülmez'e emanet eden Ankaragücü, Üzülmez ile çıktığı 3 maçta 2 puan toplayabildi ve Süper Lig'in son sırasında yer alıyor. Ankara'nın sarı-lacivertli ekibi eğer bu akşam Galatasaray'ı yenemezse, rakiplerinin alacağı sonuçlara göre TFF 1. Lig'e düşen ilk takım olabilir... Takımda Konrad Michalak dışında eksik yok. Tiago Pinto'yu yine sağ bekte izleyeceğiz. Gerson Rodrigues ve Dever Orgill kaderlerini tayin edecek isimler olacak.

Pandemi arasına 2 beraberlikle giden, ara dönüşü de çıktığı 5 maçta galibiyeti olmayan Galatasaray ise Ankara deplasmanına 6 eksikle gitti! Sakatlıkları devam eden Mario Lemina ve Radamel Falcao ile, sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone'nin yanı sıra, cezalı Sofiane Feghouli ve lisansı çıkarılmayan Christian Luyindama kafilede yer almadı... TD Fatih Terim hücumun en ilerisinde yine Adem Büyük'e forma verecek. Cezası sona eren Marcelo Saracchi sol bekteki yerini geri alacak, onun dışında Alanyaspor karşısındaki ilk 11 aynen devam edecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 5 maçta Ankaragücü galibiyeti bulunmuyor. (1 beraberlik - 4 Galatasaray galibiyeti)

- Gerson Rodrigues, Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de çıktığı 5 iç saha maçının 4'ünde gol atmayı başardı.

- Adem Büyük bu sezon Süper Lig'de Galatasaray formasıyla attığı 7 golün 5'ini deplasmanda kaydetti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %34'lük kesim Ankaragücü'nün düşme ihtimalini göz ardı edip sarı-kırmızılı ekibin galibiyetine güveniyor... %25'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

MİSLİ.COM YAZARI ALİ NACİ KÜÇÜK NE ÖNERİYOR?

Başkent ekibinin ligde kalma ihtimali artık deyim yerinde ise mucizelere bağlı! Ankaragücü bu mucizeyi gerçeğe dönüştürmek, Galatasaray ise Avrupa Kupalarına katılım hakkı için sahaya çıkacak. Galatasaray son derece formsuz, sıkıntılı ve yine çok fazla eksiği var. Sarı kırmızılılar son maçlarda kötü oynamasa da kazanma alışkanlığını yitirdi ve kalede Muslera olmayınca da galibiyet hasreti tam 7 karşılaşmaya çıktı. Fatih hoca da hem eksik oyuncuları hem de bu tablodan son derece mutsuz ve keyifsiz… Ankaragücü’ne de 3 puan dışında hiçbir sonuç çare olmayacak. Taraf bahsi yerine bu koşullarda en mantıklı tercih iki takımın karşılaşmada skor üreteceği olacaktır. Karşılıklı gol var seçeneğini rahatlıkla değerlendirebilirsiniz.