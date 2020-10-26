Ankaragücü, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

MKE Ankaragücü, Süper Lig’de 7. haftada deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulübün Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra idmanda pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanın ana bölümünde şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Antrenmanı MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert de takip etti.
MKE Ankaragücü, 31 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.