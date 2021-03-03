Ankaragücü - Galatasaray maçı (CANLI)

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geliyor. Son 8 lig maçından galibiyetle ayrılan ve averajla lider durumda bulunan Sarı-Kırmızılı takım rakibini deplasmanda yenerek bu serisini devam ettirmek istiyor. Düşme potasında yer alan Ankaragücü ise Hikmet Karaman yönetiminde sahasında galibiyet arıyor. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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MAÇ BAŞLADI

2' Gedson'un topuk pasına hareketlenen Arda Turan, sağ kanattan ortasını yaptı. Mohamed'in geçen topa arka direkte Onyekuru dokunamadı.

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Ankaragücü - Galatasaray ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Ömer, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Alper, Geraldo, Saba, Borven

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 26 maç oynayan Galatasaray, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 57 puanla lider durumda bulunuyor. MKE Ankaragücü ise ligde çıktığı 25 maçın 5'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı, 15'ini ise kaybetti. Başkent ekibi, 20 puanla 27. haftayı son sırada tamamladı.ek, rakibine galibiyet sayısında 24-14 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 78, MKE Ankaragücü 50 gol attı.