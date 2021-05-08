Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Halis Özkahya

Süper Lig'in 40. haftası oldukça kritik mücadelelere sahne olacakken bunlardan biri konumundaki Ankaragücü - Fenerbahçe maçının VAR hakemi de belli oldu. Ankaragücü - Fenerbahçe maçında VAR hakemi olarak Halis Özkahya görev yapacak.

Süper Lig'de 40. hafta maçlarının tamamı bugün (8 Mayıs 2021) 20:30'da başlayacak. Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne konuk olacağı kritik karşılaşmanın baş hakemi olarak Fırat Aydınus açıklanmıştı. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacakken dördüncü hakem olarak ise Onur Özütoprak görev alacak.





Ankaragücü - Fenerbahçe maçında VAR'da ise Halis Özkahya görev yapacak. AVAR'da ise Kemal Yılmaz görevli olacak.