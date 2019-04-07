Ankaragücü - Fenerbahçe maçında kavga çıktı!

Ankaragücü - Fenerbahçe maçının 88. dakikasında oyuncular birbirine girdi! Hakem Mete Kalkavan maçı durdurdu.

Mehmet Ekici ve Tito arasındaki itişme sonrası ortalık karıştı. Teknik adamlar, yedek kulübeler, görevliler herkes bir anda sahaya girdi.

İki takım futbolcuları sakinleştirildi. Mete Kalkavan, VAR incelemesi yaptı.

Harun Tekin sarı kart gördü. Mehmet Ekici ve Canteros Tito'ya kırmızı kart çıktı.